Bedelli askerliğin Meclis'e gelmesinin ardından herkesin en çok merak ettiği konu ise bankadan kredi çektikten sonra ne kadar geri ödeyeceği.

BEDELLİ KREDİSİ HESAPLAMA

Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:

12 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 12 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

TOPLAM: 17.016 TL

24 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

TOPLAM: 19.032 TL

36 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

TOPLAM: 21.204 TL

48 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 489

TOPLAM: 23.472 TL

(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir)

Bedelli askerlik için kredi VİDEO