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Bedelli askerlik ödemeleri başladı

3 Kasım'a kadar PTT'ye bedelli askerlik için 15 bin lira ödeme yapılması gerekiyor.

AA | 08.08.2018 - 13:27..
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PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.

TAHSİLAT İŞLEMLERİ BAŞLADI

Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.

SON GÜN 3 KASIM

Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT iş yerlerinden "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor. Tahsilat işlemleri 3 Kasım'da sona erecek.

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