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Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

Bedelli askerlik uygulamasından ilk celp döneminde faydalanacaklar bugün kışlalarına teslim olmaya başladı. Yükümlüler bir anıları, bir fotoğrafları olacağı için mutlu.

AA | 15.09.2018 - 17:09..
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Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci bugün başladı. Müracaat sürecini tamamlayan bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden ilk celp döneminde faydalanacaklar, bugün Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na geldi.

"VATAN HİZMETİNE HOŞ GELDİN"

Nizamiyede aileleriyle vedalaşan yükümlüler, görevli askerler tarafından "Vatan hizmetine hoş geldin" sözleriyle karşılandı.

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

Daha sonra kimlik tespiti yaptıran ve er özlük dosyasını alan yükümlüler, kayıt masasındaki işlemlerini bitirdikten sonra 21 günlük vatani görevine başladı. Askerler, tahsis edilen otobüslerle birliklerine gitti.

"ŞAFAK 21 GÜN"

Bedelli askerlikten faydalanacak yükümlülerden Doğan Yazıcı, bedelli çıktığı gün başvuru yaptığını belirtti.

Rize'den geldiğini ve iki çocuğu olduğunu ifade eden Yazıcı, "Rize'de kendi işimizi yapıyordum. Askerlik için 21 gün yeterli değil ama çalıştığımız için boş zamanımız olmadı ve askere gelemedik. Şimdi şafak 21 gün." dedi.

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

"GELMEYE FIRSATIMIZ OLMAMIŞTI"

Murat Aluç da uzun zamandır bedellinin çıkmasını beklediğini vurgulayarak, "Bazılarımızın askere gitmek için zamanı elverişli olmuyor. Ben de bakaya kalmıştım. Gelmek için fırsatımız olmadı. Bedelli askerlik benim durumda olanlar için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

"ASKERLİKLE İLGİLİ BİR ANIMIZ BİR FOTOĞRAFIMIZ OLACAK"

Berkay Kuru ise bedelli askerlik için açıklanan fiyatın makul olduğunu, kendisinin de bu imkanı değerlendirdiğini aktardı.

21 günün kısa bir süre olduğunu anlatan Kuru, "21 gün de olsa iyi ki geldik. Sonuçta askerlik hizmeti. Buradan çıktıktan sonra askerlikle ilgili bir anımız bir fotoğrafımız olacak. İşten 21 gün izin aldım geldim. Bu hizmeti bitirdikten sonra yeniden işime döneceğim." diye konuştu.

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

Bedelli askerlik uygulamasının ilk celbi teslim oldu

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