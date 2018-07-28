Bedelli askerlik yapanlara eğitim verilecek birlikler

Askerlik konusunda sorun yaşayan yüzbinlerce kişinin beklediği düzenleme Meclis'ten geçti.
Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacaklar, ayrıntıları bekliyor.
Konuyla ilgili çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken, ilk bilgiler sızmaya başladı.
12 İL 15 BİRLİK
Buna göre, bedelli askerlik yapacakların 21 gün boyunca eğitim alacağı birlikler şöyle sıralandı:
58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur
5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas
1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa
3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya
48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat
15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya
59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan
3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale
1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın
116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale
9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik
Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir
10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir