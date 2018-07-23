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Bedelli askerlikte 21 gün komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergeyle, bedelli askerlikten yararlanmak için 25 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 19:32..
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Bedelli askerlikte 21 gün komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklif kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

25 gün öngörülen askerlik şartı ise 21 güne indirilmesi komisyonda kabul edildi.

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