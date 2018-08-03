Bedelli başvurusu ve sonrasında yapılacaklar

Bedelli askerlik düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bugün yürürlüğe girdi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, yani bugünden itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekiyor.

15 BİN TL AĞUSTOS YA DA EYLÜL'DE ÖDENECEK

Öte yandan Bedelli Askerlik 15 bin TL ücreti ödemelerinin de Resmi Gazete’de yayımlanmasının sonrasında Ağustos ya da Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

15 bin TL'nin Ziraat Bankası ve Halkbank'a yatırılacağı açıklandı. Bedelli askerlik başvuru formuna erişmek isteyen ve yeni sisteme dair akıllarını kurcalayan bütün detayları askerlik şubesi başkanlığı aracılığıyla yahut veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenebilme imkanı elde edebileceklerdir.

BAŞVURUDA BELGE VERİLECEK

Bedelli Askerlik başvuru işleminde bulunan kişiye, ödemesi gereken miktar ve ödemenin gerçekleştirileceği banka bilgilerini içinde barındıran bir belge verilmektedir.

Sonrasında, Bedelli Askerlik Başvurusunda bulunan kişi, kendisine teslim edilen bu belge ile birlikte bankayı ziyaret edip ödemesini yapmalıdır.

En son aşamada ise ödeme işleminin tamamlandığına dair bir asıl olmak üzere toplamda üç nüsha dekontu, Bedelli Askerlik başvuru işleminin gerçekleştirildiği merkeze teslim edilmelidir.

DÖNEMLER BELİRLENECEK

Başvuruların ardından, başvuru sayısına göre kişilerin kaç dönemde askerlik görevlerini yapacakları belirlenecek.

4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek.

TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ VE DERSLER

Hem temel askerlik eğitimi verilecek hem de tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler verilecek.