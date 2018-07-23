Bedellide gün sayısına tırpan

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin 21 gün olarak revize edilerek komisyona sunulacağını ifade etti.

"21 GÜN OLMASINI TEKLİF EDECEĞİZ"

Muş, "Plan Bütçe akabinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu teklifin kanunlaşmasını beklemekteyiz. Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. Şu anda 28 gün olan teklif görüşülüyor. 28 gün temel eğitim yerine 21 gün olmasını teklif edeceğiz. Takdir TBMM'nin değerli milletvekillerinindir. Bedelde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yaş 25 yani 31 Aralık 1993 öncesi. Bedel 15 bin TL. Süre olarak da 21 gün olacaktır." diye konuştu.

"TÜM KESİMLERİN GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALINDI"

Muş, teklif hazırlanıyorken tüm kesimlerin görüşleri, beklenti ve taleplerinin dikkate alındığını ifade ederek, "Sadece bir grubun veya belli bir grubun beklentileri dikkate alınarak hazırlanmadı, tarafların tamamının görüş ve beklentileri alınarak hazırlanmıştır. Bugün komisyona, 21 gün olarak tekrar yeni bir teklif sunmuş olacağız." dedi.

BAHÇELİ'NİN "YAYLALAR TÜRKÜSÜNÜ BİLE ÖĞRENEMEZLER" ELEŞTİRİSİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin temel eğitimle ilgili "Yaylalar türküsünü bile öğrenemezler." açıklaması da sorulan AK Partili Muş, "Biz MHP ile 15 Temmuz'dan sonra oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nı sürdüreceğimizi söyledik. Türkiye'yi ilgilendiren temel meselelerde ortak hareket ediyoruz. Tabii ki her partinin farklı görüşleri olabilir. Ama şu an itibariyle biz tüm tarafları dinleyerek, bu teklifimizi 21 gün olarak revize ediyoruz." şeklinde konuştu.

FİRARİLERİN DURUMU

Konunun Milli Savunma Bakanlığı'nı ve TSK'yı ilgilendiren bir konu olduğunu, onların görüşlerinin alındığını da ifade eden Muş, "Firariler ile ilgili bir düzenleme olacak mı?" şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı: "Bununla ilgili usül ve esaslarla ilgili yetkili Milli Savunma Bakanlığına verilmekte. Milli Savunma Bakanlığı askerlik meselesini ilgilendiren, bütün vatandaşlarımızı dikkate alarak hareket edecektir. Bununla ilgili teknik hususları, usül ve esasları Milli Savunma Bakanlığına bırakıyoruz."

Bedelli askerlik 28 günden 21 güne indirildi VİDEO