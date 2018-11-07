Bedelliden devletin kasasına giren para

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik başvurularının sona ermesişnin ardından son bilgileri paylaştı.

633 BİN 844 KİŞİ PARA YATIRDI

Bakan Akar, "633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi." bilgisini verdi.

HEM KASAYA PARA GİRDİ HEM DE MAĞDURİYETLER GİDERİLDİ

Açıklanan bu rakam devletin kasasına önemli miktarda bir para girmesini sağlıyor.

Söz konusu miktar tam olarak 9 milyar 507 milyon 660 bin Türk lirası.

Böylece devlet bedelli askerlik yasasıyla hem çok sayıda kişinin mağduriyetini gidermiş oldu hem de kasasına para koymuş oldu.