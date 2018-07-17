taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.596
USD
4,8415
EURO
5,6833
ALTIN
193,56
PETR
71,7300

Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlik bekleyenlere müjde... Yaş sınırı 25'e düştü, bedelin 15 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 12:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Bedelli askerlikte son durum

Türkiye'de milyonlarca genç bedelli askerlik konusunda yapılacak düzenlemeyi bekliyor.

BAŞKAN'IN TALİMATI

Yapılan çalışmalarda; bedelli askerlik için 27 yaşın uygun olduğu öngörülüyordu..

Konuyla ilgili düzenlemeyi inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi,  yaş sınırı 25'e düşürüldü.

BEDEL DÜŞSÜN, HERKES YARARLANSIN

Bedel konusu tam anlamıyla netlik kazanmadı.

20 bin lira seviyesinden başlayan bedel tartışmalarının 15 bin lira seviyesine çekilerek daha fazla gencin yararlanması öngörülüyor.

Ensonhaber.com olarak bedelli askerlikle ilgili yaptığımız haberlerde; yaşın 25, bedelin 15 bin TL olması gerektiğini defalarca yazmıştık...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

785
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

66
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

64
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

109
HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

243
Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

21
Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM