Bekir Boydak hakkında tahliye kararı

Kayseri'de, aralarında Boydak Holding eski yöneticileri Hacı, Memduh, Bekir, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da bulunduğu 68 sanıklı davanın ara kararı açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bekir Boydak'ın tahliyesine, tutuksuz yargılanan 6 sanığın da tutuklanmasına karar verdi.

BEKİR BOYDAK TAHLİYE OLDU

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gündür görülen davada mahkeme heyeti, 48 ara karar açıkladı. Buna göre mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Bekir Boydak'ın tahliyesine karar verdi. Öte yandan GSM hatlarında örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock' olduğu belirlenen tutuksuz sanıklar Birol Çelebi, Şaban Çınar, Mahmut Göncü, Metin Gök, Bünyamin Aksoy ve Adem Çelik'in tutuklanmasına karar verildi.

Diğer tutuklu sanıkların ise adli kontrol kararırının yeterli olmayacağı nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

BOYDAK HOLDİNG'E KAYYUM

Davada Boydak Holding'e ait alt grup şirketlerine de kayyum atanmasına karar verildi. 68 sanıklı davada mahkeme heyeti eylem birlikteliklerine göre 7 dosyayı tefrik (dosyaları ayırma) ederek ana davanın Hacı, Erol, Memduh, Şükrü, Bekir, Mustafa, İlyas Boydak ve Halit Gazezoğlu, Ahmet Türkmen, Hamdi Kınaş, Mehmet Filiz, Mehmet Fındık ve Murat Bozdağ yönünden devam etmesine, yargılamanın ise 6 Şubat 2018'e ertelemesine karar verdi.