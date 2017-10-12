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Bekir Bozdağ ABD ve vize işlemleri hakkında konuştu

İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip konu üzerinde çalışmaları kararı alındığı bildirildi.

12.10.2017 - 10:22
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Bekir Bozdağ ABD ve vize işlemleri hakkında konuştu

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alması ile ilgili "İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı ve bu karar gereği önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek, çalışılacak ve sonucuna göre de bir adım atılacaktır." dedi.

"YAPILMASI GEREKEN ZİYARET İZNİ TALEBİDİR"

Bozdağ, ABD Büyükelçisi Bass'ın vize kriziyle ilgili diplomasi muhabirlerine yaptığı açıklamalarla ilgili ise şu ifadeleri kullandı;

"Yapılması gereken Dışişleri kanalıyla müracaat edilir, ziyaret izni talep edilir, ki izin verilebilir, çünkü Adalet Bakanı takdiriyle gidip kendi konuşabilir, avukat gönderebilir, avukatı onlarla gidip konuşabilir. Bunun yolu, diplomatik usulde de bellidir, hukuk usulünde de bellidir. Bunları işletmesi lazım, bir şey olduğunda. Medyayı toplayıp 'Burada bir intikam düşüncesi var' diye açıklama yapmak değil."

ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU ÇALIŞANININ TUTUKLANMASI

"Bugüne kadar benim aldığım bilgiye göre herhangi bir avukat görüşme talebi, ifade sırasında hazır bulunan avukat dışında, bir görüşme talebi olmamış. Aileden de bir görüşme talebi olmamış. Ailesine de görüşme hakları bulunduğu savcılık tarafından ayrıca bildirilmiştir. Burada büyükelçilik çalışanın avukatıyla, ailesiyle görüşmesine herhangi bir engel yoktur."

AVUKATSIZ BUNLARIN YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "ABD'nin Türk vatandaşı olan yerel çalışanı şüphelinin hem polisteki ifadesi hem de savcılıktaki ifadesi, avukatı huzurunda alınmıştır. Sulh ceza hakimliğindeki ifadesi de yine avukatı huzurunda alınmıştır. Avukatsız bunların yapılması mümkün değil. Zannedersem bu konuda bir bilgi eksikliği var." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, HaberTürk TV'nin canlı yayınında ABD ile yaşanan vize krizi ve tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı ile ilgili özet olarak şunları kaydetti:

* Türkiye ile ABD'den temsilcilerin bir araya gelerek (yaşanan krizin çözümü için) çalışma kararı alındı.

* Yapılacak bu toplantının sonuçlarına göre adım atılacak; mevcut durum Türkiye ve ABD'nin lehine değil.

* Çavuşoğlu ile Tillerson'un görüşmesi oldukça yapıcı oldu.

* ABD'nin Türk vatandaşı olan yerel çalışanın polis ve savcılık ve sulh ceza hakimliğindeki ifadesi avukat huzurunda alındı.

* (Tutuklanan kişinin) diplomatik bağışıklığı yok; bir Türk vatandaşı hakkında soruşturma yapılıyor; ABD Büyükelçiliği'nde çalışması nedeniyle negatif ayrımcılık yapılmıyor.

* Tutuklanan ABD konsolosluk çalışanının avukatıyla görüşmesine bir engel yok; bugüne kadar avukatıyla görüşme talebi olmadı.

* Söz konusu kişi ile ilgili deliller ve isnat edilen konular avukatında mevcut; ailesi de isterse bunu elde edebilir.

* ABD büyükelçisi bilgi almak istiyorsa bunun yolu belli; ziyaret izni talep edilir ve buna izin verilebilir; bunları işletmesi lazım.

* ABD ile yargıyla ilgili konuları konuşunca 'bizde yargı var' diyorlar, Türkiye'de olunca 'rehin alındı' diyorlar; bu sakat bir anlayış.

* Bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin hakkında saygı sınırlarını zorlayan açıklama yapamaz; bu diplomatik nezaketle bağdaşmaz.

* ABD Büyükelçisi Bass 'ifadeye çağrılan ikinci kişiyi ABD misyonlarında saklamıyoruz' dedi; buna itibar etmemiz gerekiyor.

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