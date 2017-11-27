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Cam filmi cezalarıyla ilgili af olmayacak

Tartışma konusu olan cam filmine ceza uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla durdurulmuştu. Kesilen cezalar ise ödenecek.

AA | 27.11.2017 - 10:47..
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Cam filmi cezalarıyla ilgili af olmayacak

Cam filmine ceza uygulaması donduruldu. Yeni Emniyetin görüntü alabileceği, görüntülemesine engel olmayacağı çerçevede limitli kriter getirilecek. Teknik çalışmalar sürerken ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre daha önce verilen cezalar ise ödenecek. Açıklama Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın 24 TV'de katıldığı canlı yayında geldi. Bozdağ, cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili "Cezalarla ilgili bir af söz konusu değil" dedi.

AA
Cam filmi cezalarıyla ilgili af olmayacak

DÖNÜM NOKTASI

Bekir Bozdağ açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesini 'dönüm noktası' olarak tanımladı.

Bozdağ, Türkiye'nin Trump'ın daha fazla silah verilmemesi yönündeki sözlerinin takipçisi olacağını belirtirken, YPG'ye verilen silahların da geri alınması gerektiğini söyledi: "Trump'ın 'Silah vermeyeceğiz' açıklaması son derece önemlidir, ama lafta kalırsa kıymeti yok. ABD'nin verdiği silahları toplaması gerekiyor, sözlerin takipçisiyiz."

YPG'YE VERİLEN SİLAHLAR TOPLANMALI

Bozdağ, "Terör örgütü YPG'ye verilen silahlar hemen toplanmalı. Afrin'e operasyonu gerekirse ortaklarımızla birlikte yaparız." dedi. Açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

ZARRAB DAVASI TAMAMEN SİYASİ

"Bu dava tamamen siyasi bir davadır. Reza Zarrab davası çok net bir şekilde tartışmasız Türkiye'ye kumpastır. Dosya'da geçerli bir delil yok. FETÖ ile ABD işbirliği yapıyor. Burada hedef Türkiye'dir.

ŞANTAJLA İFTİRAYA ZORLANIYOR

Reza Zarrab ABD'ye gitti mi götürüldü mü bu da ayrı bir tartışma noktasıdır. Zarraf orada gözaltına alındıktan sonra savcı eğer bizim dediğimiz ifadenin altına imzanı atarsan seni hemen bırakırız, imzalamazsan 35-40 yıl yatarsın diyor. Bu onların hukukunda cezada pazarlık ama düpedüz şantajla iftiraya zorlanıyor.

ABD'de bu yargılamayı yapanlara soruyorum, sizin elinizde Rıza Sarraf'ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi?

Hukuki dayanaktan yoksun olan bu davanın düşürülmesi veya sonlandırılması gerekmektedir.

OHAL KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

Kurul Başkanımız açıklamasında bu ayın sonuna doğru ilk kararları çıkaracaklarını ifade ettiler. Kasım ayı sonu, aralık başı muhtemelen ilk kararlar verilmeye başlanacaktır."

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