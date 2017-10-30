Belçika Katalan lidere kucak açtı

Teröristlerin yuvası haline gelen Belçika, Katalan lidere kapılarını açtı.

BRÜKSEL'E SIĞINDI

İspanya hükümeti yetkilileri, Katalonya özerk yönetiminin eski lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini açıkladı.

DEVLETİ BÖLMEKLE SUÇLANIYOR

İspanya resmi haber ajansı EFE ve bazı Katalonya gazetelerindeki haberde, başsavcılık tarafından "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve diğer eski hükümet üyelerinin hangi gerekçeyle Brüksel'de olduklarının bilinmediği ifade edildi.

BELÇİKA'YA SİYASİ SIĞINMA

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, dün paylaştığı bir tweette, Puigdemont'un Belçika'ya "siyasi sığınma başvurusu yapabileceğini" yazmıştı. Tartışmalara neden olan Francken'in ifadesi sonrasında açıklama yapan Belçika Başbakanı Charles Michel, Puigdemont'un siyasi sığınma talep etme olasılığıyla ilgili "Kesinlikle gündemde değil." demişti.