taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8834
EURO
4,5103
ALTIN
158,39
PETR
62,3100

Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

Belçika'da polislere teslim olan Katalonya'nın eski lideri Carles Puigdemont için karar verildi.

06.11.2017 - 04:54
  1. Haberler
  2. Dünya
Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

Belçika Federal Savcılığı, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanın şartlı tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

"BELÇİKA'YI TERK ETMEYİN"

Belçika Federal Savcılığı ofisinden yapılan açıklamada, soruşturma hakiminin, Puigdemont ile eski bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols'un ifadelerini aldıktan sonra şartlı tahliye edilmelerine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, şartlı tahliye koşullarının, soruşturma hakimi izin vermediği müddetçe söz konusu kişilerin Belçika'yı terk etmemesi, sabit bir adreste ikamet etmesi ve yargı ile polis yetkilileri tarafından çağrıldığında hazır bulunmasını içerdiği de aktarıldı.

Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

İlginizi Çekebilir
Rusya'da aşırı sağcı 380 kişi gözaltına alındı
Rusya'nın başkenti Moskova'da gösteri yapan aşırı sağcı 380 kişi gözaltına alındı.
İran'da yolcu otobüsü devrildi; 13 ölü
İran'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı
Yemen'in güneyindeki Aden ilinde güvenlik merkezini hedef alan intihar saldırısında 12 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suudi prensi taşıyan helikopter düştü
Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopterin düştü. Helikopterdeki kişiler hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı

Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı

12
Otomotiv ihracatta yükselişine devam etti

Otomotiv ihracatta yükselişine devam etti

19
Unkapanı köprüsünde yanan araçta iki kişi yaralandı

Unkapanı köprüsünde yanan araçta iki kişi yaralandı

0
İş yerlerinde Türkçe isim zorunluluğu gelebilir

İş yerlerinde Türkçe isim zorunluluğu gelebilir

47
Tarihi konakta kaçak kazı yaparken yakalandılar

Tarihi konakta kaçak kazı yaparken yakalandılar

5
Boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptırdı; öldü

Boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptırdı; öldü

1
Poyrazköy'de yangın; ormana sıçramaması için büyük mücadele

Poyrazköy'de yangın; ormana sıçramaması için büyük mücadele

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM