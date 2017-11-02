Belçika'da aşırı sağcılara Molenbeek yasağı

Avrupa'da aşırı sağcılar İslam karşıtı ve ırkçı eylemlerini sürüdürüyor. Belçika'nın Molenbeek kenti Avrupa'da "küçük ortadoğu" olarak adlandırılırken, Hollandalı ve Belçikalı ırkçı siyasiler buraya "islam safarisi" adlı turlar düzenliyorlar, İslamı kötüleyen paylaşımlarda bulunup bölge halkını tahrik ediyorlardı. Terörün ve ırkçılığın Avrupa'daki en büyük kalelerinden olan belçika ilk kez bu duruma el attı.

İSLAM SAFARİLERİ YASAKLANDI

İslam karşıtı Hollandalı ve Belçikalı siyasetçilerin, Brüksel'de Müslümanların yaşadığı bir bölgeye yapacakları provokatif "ziyaret" yasaklandı.

Molenbeek Belediye Başkanı Francoise Schepmans, yaptığı açıklamada, "kamu güvenliğine yönelik öngörülebilir tehdit" gerekçesiyle Hollanda'nın aşırı sağcı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Belçikalı Filip Dewinter'in, Molenbeek bölgesine yapmayı planladığı ziyaretin yasakladığını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Söz konusu ziyaretin gerçekleşemeyeceğini belirten Schepmans, açıklamasında, "Bu çerçevede organizatörler veya karşıtların düzenleyeceği her türlü toplanma, Molenbeek Belediyesi sınırları içinde yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Hollandalı Geert Wilders ile Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Belçikalı Filip Dewinter, yarın cuma namazı sonrası Brüksel'in Molenbeek bölgesini ziyaret edeceklerini duyurmuştu.

Aşırı sağcı siyasetçiler, "Avrupa'nın cihat başkenti" olarak tanımladıkları Molenbeek'e yapacakları provokatif ziyareti, "İslam safarisi" olarak adlandırmıştı.

BELÇİKA MÜSLÜMANLARININ GİRİŞİMİYLE YASAKLANDI

Belçikalı Müslümanlar, sözde ziyareti provokasyon olarak değerlendirip, yetkililerden gerekli önlemleri almasını talep etmişti.

İslam karşıtı Dewinter, iki hafta önce de Brüksel'deki bir cami yakınlarında Kur'an sayfalarını yırtmış, Hollandalı Wilders ise Hz. Muhammed'e hakaretler içeren çirkin video paylaşımlarında bulunmuştu.