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Belçikalı Bakan Türk vatandaşlığından çıkacak

Belçika hükumetinde "eşitlikten sorumlu" devlet bakanı Zuhal Demir Türk vatandaşlığından çıkmak için harekete geçti.

05.08.2017 - 13:54
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Belçika hükumetinde eşitlikten sorumlu devlet bakanı olan ırkçı N-VA partisi üyesi Zuhal Demir "Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam'ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye'de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı" açıklamasını yaptı.

Belçikalı Bakan Türk vatandaşlığından çıkacak

PKK'YA SAHİP ÇIKIYOR, TÜRK DÜŞMANLIĞI YAPIYOR

2 Mart 1980 Belçika doğumlu olan Zuhal Demir avukat diplomasına sahip ve ırkçı Flaman partisi üyesi, 24 şubat 2017 tarihinden beride Belçika hükumetinde "Eşitlikten sorumlu devlet bakanı" olarak görev yapıyor. Sıklıkla hain terör örgütü PKK'nın  eylemlerine boy gösteren Demir, en son AİHM'nin başörtüsünün yasaklanmasını savunan skandal kararı desteklemiş, Müslümanlar bizlerin örf, adet ve geleneklerini almalı. Başörtü yasağı yıllar önce kesin belirtilmiş olsaydı sorunlar bu kadar ileriye gelmezdi. Belçika’da yaşayanların asimile olmaları kendi menfaatinedir.” sözlerini kullanmıştı.

Belçikalı Bakan Türk vatandaşlığından çıkacak

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