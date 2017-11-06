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Belçikalı Jambon'dan İspanya açıklaması

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Katalonya'daki bağımsızlık girişiminin ardından Madrid'in adımlarına, 'İspanya çok ileri gitti.' dedi.

06.11.2017 - 11:26
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Belçikalı Jambon'dan İspanya açıklaması

Belçika'nın himayesinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde korunan Katalonya'nın devrik lideri Carles Puigdemont denetimli olarak serbest bırakıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon Katalonya'ya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Belçikalı Jambon'dan İspanya açıklaması

"İSPANYA ÇOK İLERİ GİTTİ"

Belçika'daki televizyon kanalı VTM Nieuws'e röportaj veren Jambon, Katalonya'nın İspanya anayasasına göre yasadışı olan bağımsızlık seçimlerinde İspanya polisinin yoğun şiddet kullandığına dikkati çeken Jambon, "İspanya çok ileri gitti." açıklamasında bulundu.

Uluslararası toplumun Katalan ayrılıkçılarının adil bir şekilde yargılanıp yargılanmayacağını "dikkatli bir şekilde izlemesi" gerektiğini belirten Jambon, uluslararası hukukun ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üye devletlerin iç hukukundan üstün olduğunu bildirdi.

Belçikalı Jambon'dan İspanya açıklaması

BELÇİKA BÖLÜCÜLÜĞE OLANAK SUNUYOR

Jambon, Katalonya'daki bağımsızlık girişiminin Katalanlar tarafından "barışçıl" bir şekilde gerçekleştirilmek istendiğini belirterek, "Barışçıl insanlar cezalandırıldı, hükümet üyeleri hapse atıldı. Bu insanların suçu ne?" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) konuya ilişkin sessizliğine de değinen Jambon, "Bu hikayede AB ne rol oynuyor? AB nerede? Kendi üyesinde bu gelişmeler olurken tamamıyla sessiz kalıyor." ifadesini kullandı.

Jambon, Polonya ya da Macaristan'da benzer gelişmelerin olması durumunda AB'nin sessiz kalmayacağını düşündüğünü belirtti.

Belçikalı Jambon'dan İspanya açıklaması

JAMBON PUIGDEMONT KONUSUNDA SESSİZ

Belçika hükümeti olarak Puigdemont hakkında çok fazla yorum yapmama kararı aldıklarını aktaran Jambon, sürecin artık yargıda olduğuna dikkati çekti. Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyesi olan Jambon, hiçbir parti üyesinin Puigdemont'la bir araya gelmediğini de bildirdi.

Belçikalı Jambon'dan İspanya açıklaması

İspanya'nın bölünmesi noktasında hiç bir yorumda bulunmayan ve sadece barışçıl eylemlerden bahseden Jambon'un, Valonlar ve Flamanların Belçika'da ayrılık talep etmesi ve bunun uğrunda referandum yapması durumunda, kendi emrine bağlı olan kolluk kuvvetlerini nasıl kullanacağı ise merak edilen konu.

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