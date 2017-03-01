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Belediye başkanı dalgıcı boğulmaktan kurtardı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren dalgıcın imdadına Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yetişti.

01.03.2017 - 11:09
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 1 Mart Üsküdar Faciası sebebiyle anma töreni düzenlendi. Törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik’de katıldı.

Belediye başkanı dalgıcı boğulmaktan kurtardı

DALGIÇ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Bu sırada deniz altına iki dalgıç çelenk bırakmak istedi. Ancak dalgıçlardan birisi denizin içinde fenalaştı. Bayan dalgıç Şenay Ertorun’un fenalaştığını fark eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hemen kravatını çıkartarak denize atladı.

Belediye başkanı dalgıcı boğulmaktan kurtardı

İMDADINA BAŞKAN YETİŞTİ

Başkanın denize atlaması, iskelede bulunan herkesi şaşkına çevirdi. Yüzerek dalgıcın yanına ulaşan başkan İsmail Yıldırım, fenalaşan dalgıcı kıyıya çıkarttı. Başkanın hareketi törene katılanlardan alkış topladı.

Belediye başkanı dalgıcı boğulmaktan kurtardı

YILDIRIM'A BATTANİYE VERİLDİ

Başkan Yıldırım’a kıyıya çıkınca hemen battaniye verildi. Dalgıç ise tedavi altına alındı. Tüm bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Belediye başkanı dalgıcı boğulmaktan kurtardı

Belediye başkanı dalgıcı boğulmaktan kurtardı

Belediye başkanı dalgıcı boğulmaktan kurtardı

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