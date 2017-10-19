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Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

Erdoğan; Balıkesir, Ankara ve Bursa'da belediye başkanlarının istifa edeceğini direnme durumunda bedelin ağır olacağını söyledi.

19.10.2017 - 07:09
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Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya temaslarının ardından dönüş yolunda aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, belediyelerdeki istifaların devam edeceğini söyledi.

Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

BALIKESİR VE MELİH BEY'E İLETİLDİ

İstanbul, Düzce ve Niğde'nin istifasının hatırlatan Cumhurbaşkanı; sırada Ankara, Balıkesir ve Bursa'nın olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı belediyelerdeki görev değişikliği süreciyle alakalı farklı iddialar var. Mesela kimileri Melih Gökçek’in odasını topladığından, kimileri de direndiğinden bahsediyor. Son durum nedir?" sorusunu şu yanıtı verdi:

"İstanbul’da, Kadir Topbaş Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanı’mızın kendisiyle görüşmesine olumlu yanıt verdi, istifasını o şekilde gönderdi. Ardından Düzce’yle, genel başkan yardımcımız görüştü, o da istifasını verdi. Zannediyorum dün veya bugün Niğde’nin istifasını verdiğini duydum. Balıkesir’e istifasını verme talebimiz iletildi. Hakeza Melih Bey’e, bu durum iletildi. Bursa aynı şekilde. Bursa’yla da yarın büyük ihtimalle Sayın Başbakan, ilgili genel başkan yardımcımız veya şahsım görüşeceğiz. Bunları yaparken bir şeyin gayreti içindeyiz: Bu makamlara bağımsız adaylar olarak gelinmiyor, bir partinin gösterdiği adaylar olarak geliniyor; bu görevleri biz asla terk edilmeyecek ilanihaye kalınacak koltuklar olarak göremeyiz. Dolayısıyla böyle bir adım atılması gerektiği zaman, arkadaşlarımızın, ‘Ben, bu davanın elemanıyım, benim yetkili kurullarım madem ki böyle bir kararı vermişler, ben de ilgili merciye istifamı veririm’ demeleri lazım. Parti, istifasını veren arkadaşları çok daha farklı yerlerde değerlendirir. Zaman içinde çok daha farklı yerler oluşacaktır, değerlendirilirler.

DİRENİRLERSE BEDELİ AĞIR OLUR

- AK Parti’nin istifalarını istediği başkanlar istifa etmemekte direnirlerse ne olacak?

Ben arkadaşlarımızın, öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, düşünmek de istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur."

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