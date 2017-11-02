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Belediyelerdeki istifalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

2019 yılında seçimlere sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Erdoğan, sorunlu belediyelere müdahale edilebileceğinin sinyalini verdi.

02.11.2017 - 07:18
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Belediyelerdeki istifalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2019 HAZIRLIĞI

Belediyelerde yaşanan istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, AK Parti olarak 2019 yılında yapılacak seçimlere hazırlık yaptıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı, istifaların da bu çerçevede atılan adımlar olduğunu sözlerine ekledi.

SORUNLU BELEDİYELERE MÜDAHALE EDİLEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer siyasi partiler bu noktada bir sorun, bir sıkıntı görmüyor; bu şekilde devam etmeyi düşünüyor olabilirler. Ama bu sorunlu belediyelere, hukuki anlamda, yargı anlamında herhangi bir müdahale olmayacağı anlamına da gelmez. Neticede hiçbir belediye başkanı layüsel (sorumsuz) değildir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: "AK Parti olarak biz, 2019 Mart’a nasıl hazırlanacağımızı planlıyoruz. Attığımız adımlar bu plan çerçevesinde değerlendirilmeli. Diğer siyasi partiler, onların belediye başkanları, benim sorunum değil. Diğer siyasi partiler bu noktada bir sorun, bir sıkıntı görmüyor; bu şekilde devam etmeyi düşünüyor olabilirler. Ama bu sorunlu belediyelere, hukuki anlamda, yargı anlamında herhangi bir müdahale olmayacağı anlamına da gelmez. Neticede hiçbir belediye başkanı layüsel (sorumsuz) değildir. Milletvekillerinde dokunulmazlık vardı, bu nedenle de layüsel oldukları havasındaydılar. Ama dokunulmazlık kalkınca ne olmaya başlandı? Hesaplar sorulmaya başlandı."

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