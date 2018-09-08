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Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Moda ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı partide yerini alan Bella Hadid, ilginç tasarımlı tulumuyla dikkatleri üzerine çekti.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 11:15..
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Harper's Bazaar dergisinin 2018'in İkonları partisine moda ve sanat dünyasının ünlüleri katıldı.

GÖZLER BELLA HADİD'DEYDİ

Kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine dönüşen gecenin en çok dikkat çeken konuğu ise Bella Hadid oldu.

Ablası Gigi Hadid'in ardından moda dünyasına adım atan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Hadid, giydiği ilginç tasarımlı tulumla ilgi odağı oldu.

Saçları için doğal görünümlü bir model seçen Bella Hadid, bu şekilde kıyafetini daha fazla ön plana çıkarmış oldu. Hadid'in belinin inceliği de dikkatlerden kaçmadı.

Hadid bu seçimiyle geceye katılan tüm diğer konuklardan daha fazla ilgi gördü.

Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

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