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Bella Hadid Kudüs eylemine katıldı

Filistinli babanın kızı olan dünyaca ünlü model Bella Hadid, ABD’nin İngiltere Büyükelçiliği önünde düzenlenen eyleme katıldı.

Ajanslar | 09.12.2017 - 04:42..
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Müslüman olduğunu açıklayan 21 yaşındaki model, göstericilerle birlikte yürüyerek Kudüs için slogan attı.

Bella Hadid Kudüs eylemine katıldı

AÇILIŞ ÇIKIŞI GÖSTERİYE KATILDI

Londra’da bir saat firmasının açılışına katılan süpermodel model Bella Hadid, etkinliğin çıkışında ABD’nin İngiltere Büyükelçiliği önünde düzenlenen eyleme katıldı.

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak göreceğini ilan eden ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemlerinin ardından dünyanın pek çok yerinde karara karşı çıkan aktivistler tarafından gösteriler düzenlenmeye başladı.

Bella Hadid, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs ile ilgili kararı sonrasında Londra’da düzenlenen gösteriye katıldı.

Bella Hadid Kudüs eylemine katıldı

Bella Hadid Kudüs eylemine katıldı

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