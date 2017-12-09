Bella Hadid Kudüs eylemine katıldı

Müslüman olduğunu açıklayan 21 yaşındaki model, göstericilerle birlikte yürüyerek Kudüs için slogan attı.

AÇILIŞ ÇIKIŞI GÖSTERİYE KATILDI

Londra’da bir saat firmasının açılışına katılan süpermodel model Bella Hadid, etkinliğin çıkışında ABD’nin İngiltere Büyükelçiliği önünde düzenlenen eyleme katıldı.

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak göreceğini ilan eden ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemlerinin ardından dünyanın pek çok yerinde karara karşı çıkan aktivistler tarafından gösteriler düzenlenmeye başladı.

Bella Hadid, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs ile ilgili kararı sonrasında Londra’da düzenlenen gösteriye katıldı.