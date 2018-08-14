Bella Hadid'in çocukluk fotoğrafı

Filistin asıllı model Bella Hadid, Instagram hesabından çocukluk fotoğraflarını yayınladı. Dünyaca ünlü mankenin paylaşımına binlerce beğeni geldi. 16 yaşında modellik yapmaya başlayan Hadid'in daha önce eski fotoğrafları gün yüzüne çıkmış ve güzel modelin yüzüne estetik yaptırdığı iddiaları gündeme gelmişti.

"ESTETİK YAPTIRMADIM"

İddiaları yalanlayan Hadid, "İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz. Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı” açıklamasını yapmıştı.

Şimdi ise paylaştığı fotoğraflarla adeta 'estetiksizim' dedi.