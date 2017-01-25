'Ben de varım' kampanyasına destek dalga dalga büyüyor

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı.

SİYASİLER DE KATILDI

Dün başlayan ve hızla büyüyen kampanyaya siyaset cephesinden de birçok bakan, vekil ve belediye başkanı düzeyinde destek geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çağrısına 'ben de varım' yanıtı verdi.

Berat Albayrak'tan referandumda evet mesajı

BAKAN ALBAYRAK'IN ÇAĞRISI YANIT BULDU

Bakan Albayrak ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan'ı davet etti.

Doğan'ın yanıtı da aynı şekilde 'ben de varım' oldu.

Dr. Hasan Doğan'dan referandumda evet mesajı

Ünlülerden referandumda evet kampanyası



