Bensu Soral zayıflamak isterken hastalandı

Oyuncunun lise yıllarında kilo vermek uğruna bir hastalığa yakalandığı ve uzun süre tedavi gördüğü ortaya çıktı.

16 yaşındayken şişman olan Bensu Soral, babasının ona “Kilolarına dikkat et” uyasına üzülüp yemek yemeyi kesiyor. Bilinçsiz bir şekilde diyete giren Soral, bir gün içinde 3 kez baygınlık geçirince hastaneye kaldırılıyor. Oyuncu, doktor koyduğu epilepsi teşhisi ile 1 yıl ilaç kullanıyor.

"YANLIŞ DİYET HASTA ETTİ"

Bensu Soral “Meğer doktorun teşhisi yanlışmış. Epilepsi değilmişim. Kalbimde hayati tehlikesi olmayan, ama ömür boyu taşıyacağım bir rahatsızlık oluşmuş. Yaptığım bilinçsiz diyet bu durumu tetiklemiş. Aşırı heyecan ve nabız yükselten sporlar bana yasak. Ben de buna göre yaşıyorum” diye konuştu.

Bensu Soral şu an 34 beden.