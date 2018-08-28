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Bensu Soral'ın düğün davetiyesi

29 Eylül'de evleneceklerini açıklayan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın düğün davetiyesi ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 18:37..
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Bir süredir beraber olan ve geçtiğimiz Mart ayında nişanlanan Bensu Soral - Hakan Baş çiftinin düğün davetiyesi sosyal medyada paylaşıldı.

DÜĞÜNE 500 KİŞİ KATILACAK

Hakan Baş'ın düğün masrafları için kesenin ağzını açtığı ve 750 bin TL harcadığı belirtildi. Beşiktaş'ta bir otelde dünyaevine girecek olan Bensu Soral ile Hakan Baş, düğünlerinde 500 kişiyi ağırlayacak.

İKİ GELİNLİK GİYECEK

Güzel oyuncu, bu özel gecede iki farklı gelinlik giyecek. Soral'ın gelinliklerinin fiyatı 100 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

Bensu Soral'ın düğün davetiyesi

Bensu Soral'ın düğün davetiyesi

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