taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44445
Euro
6.205
Altın
1232.26
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.721

Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

Seçimler öncesi başlayan saldırılar sonrası her gün benzine zam geliyordu. Artık zamlar geri alınıyor.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 07:04..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

24 Haziran seçimleri öncesi başlayan ekonomik saldırılarla benzin fiyatlarına her hafta hatta gün zam geliyordu.

Devlet bu zammın vatandaşa olumsuz yansımaması için fiyatları sabitledi. Gelen zammı kendi alacağı vergiden yani ÖTV'den düşürerek karşıladı.

FARK 1 LİRAYA AÇILDI

Bu durum sonrası kurların da yükselmesiyle devletin benzinde karşıladığı ÖTV miktarı 1 liraya kadar yükseldi.

3 KURUŞA İNDİ

Ancak ekonomide yapılan hamleler ve kurun düşmesiyle aradaki fark 3 kuruşa kadar geriledi. Yani geçtiğimiz mayıs ayının fiyatlarına geri dönüldü.

5 ayda gelinen bu noktayla 1 milyar liraya yakın bir kayıp önlenmiş oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

42
Prens Talal ABD'de Selman için destek istedi

Prens Talal ABD'de Selman için destek istedi

30
Yalova'da balkondan kaçmak isteye kadın 4. kattan düştü

Yalova'da balkondan kaçmak isteye kadın 4. kattan düştü

31
ABD İran'a 2. yaptırımlara start verdi

ABD İran'a 2. yaptırımlara start verdi

12
Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

0
Ampute Milli Takımı 2. oldu

Ampute Milli Takımı 2. oldu

30
Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yağmur uyarısı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM