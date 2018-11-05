Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

24 Haziran seçimleri öncesi başlayan ekonomik saldırılarla benzin fiyatlarına her hafta hatta gün zam geliyordu.

Devlet bu zammın vatandaşa olumsuz yansımaması için fiyatları sabitledi. Gelen zammı kendi alacağı vergiden yani ÖTV'den düşürerek karşıladı.

FARK 1 LİRAYA AÇILDI

Bu durum sonrası kurların da yükselmesiyle devletin benzinde karşıladığı ÖTV miktarı 1 liraya kadar yükseldi.

3 KURUŞA İNDİ

Ancak ekonomide yapılan hamleler ve kurun düşmesiyle aradaki fark 3 kuruşa kadar geriledi. Yani geçtiğimiz mayıs ayının fiyatlarına geri dönüldü.

5 ayda gelinen bu noktayla 1 milyar liraya yakın bir kayıp önlenmiş oldu.