Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde gerçekleştireceği Almanya ziyareti öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Almanya'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"İLİŞKİLERE YENİ BİR TUĞLA KOYDUK"

"Bugün küresel ekonomik ve ticaret perspektifinde ülkelerin ve dünyanın çok farklı tehdit ve fırsatlarla olduğu bir dönemde; Türkiye Almanya ilişkileri ki şunu ifade etmek istiyorum. Bu ziyaretin yüzlerce yıllık bir ilişkiden, Osmanlı'dan bugüne Türkiye-Almanya ilişkileri tarihsel temelin üzerine yeni bir tuğla koyma noktasında önemli bir ziyaret olduğunu düşünüyorum.

Berat Albayrak: Almanya ile yeni dönem başladı VİDEO

"GELECEĞE POZİTİF İLİŞKİLER İÇİN VERİMLİ BİR TOPLANTI"

Sadece AK Parti döneminde, Türkiye ile Almanya ticaret hacmini yüzde 300’e, 13 milyar dolardan 38 milyar dolara ulaştırmış. Bugün Türkiye ve Almanya her konuda farklı düşünmek durumunda değil. Bugün ortak ve mutabık kaldığı alanları daha da ileri ve geleceğe pozitif taşımak için verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bölgemiz çok kritik bir bölge. Ortak bakış ve stratejik bakış açısıyla yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum. İki ülkenin sosyal yakınlaşması yeni dönemde çok daha güçlü şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum."

Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASININ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR"

"Gerçekten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik sayın cumhurbaşkanımızın ziyaretleri öncesinde. Kendileriyle ekonomik ve dost ilişkilerimizin artırılması yönünde hemfikir olduğunu gördük. iki tarafta da aynı istek, hedef var. bunu biz iki üç kata da çıkarabileceğimize inanıyorum bu şekilde devam ederse. AB ile Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için toplantının başlaması gerekiyor. Almanya’nın desteğinin yanımızda olduğunu gördük. ticaret hacmimiz bu sene 38 milyar dolara ulaşacak."

Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"TÜRKİYE PAZARINDA ALMAN OYUNCULARI GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Son derece verimli bir toplantı yaptık. Türkiye son 15 yıldır enerji piyasalarını serbestleştirme konusunda dev adımlar attı. Şu anda Alman şirketlerin yatırımları 25 milyar euroyu aşmış durumda. Bu son derece sevindirici. 100 yılı aşkın süredir Alman firmaları Türkiye’de çalışıyor, Türk insanını istihdam ediyor. Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesini istiyoruz. Son 10 yılda Türkiye’de enerji pazarı ortalama 5.5 büyüdü. Bu pazarda bu oyuncuları tekrar aramızda görmek istiyoruz"