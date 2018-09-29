Hazine ve Maliye Bakanlığı: McKinsey'nin icra yetkisi yok

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York’ta, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansı'nda yaptığı konuşmada Yeni Ekonomi Programı kapsamında Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için danışmanlık şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

CHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu açıklamanın ardından CHP ise; ekonomi yönetiminin ABD merkezli bir şirkete teslim edildiğini belirterek bu duruma muhalefet etmişti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu tepkilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"YEP'İN TEMEL BİLEŞENİ SÜRDÜRÜLEBİRLİK"

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak 20 Eylül 2018 tarihinde Yeni Ekonomik Program’ı açıklamıştır. Yeni Ekonomik Program’ın temel bileşenlerinden bir tanesi mali disiplin ve bu kapsamda güçlü ve sürdürülebilir kamu maliyesinin sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, Yeni Ekonomik Program’da kamu maliyesine yönelik harcamalarda tasarruf sağlanması ve ilave gelir üretici tedbirlerin alınması öngörülmüştür.

"KURULAN OFİS TEDBİRLERİN UYGULANMASINDAN SORUMLU"

Söz konusu tasarruf ve gelir tedbirlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi’nin kurulacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu ofis, kamu maliyesine yönelik Yeni Ekonomik Program’da öngörülen tedbirlerin uygulamasına liderlik edilmesinin yanı sıra yeni tedbirlerin süreklilik esası çerçevesinde tasarlanması ve tasarlanan bu ilave tedbirlerin uygulamasından sorumlu olacaktır.

"OFİSİN İNSAN KAYNAĞI KAMU GÖREVLİLERİ"

Bu ofis, bakanlıklar ve kendi insan kaynağımızdan oluşmaktadır. Söz konusu ofis, tamamı kamu görevlisi olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mevcut çalışanlarından kurulmuştur.

Kısa süre içinde diğer bakanlıklar, devlet bankaları ve diğer devlet kurumlarından kamu görevlileri de sürece dahil edilecek ve bu şekilde kurumlar arasında ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi ve hızlı sonuç alınması sağlanacaktır.

"EKONOMİNİN BU ŞİRKETE BIRAKILDIĞI İDDİASI PROVOKASYON"

Bu kapsamda ofisin, çalışma yöntemlerinde dünyadaki en başarılı örnekleri analiz edebilmesi için gerek görüldüğünde danışmanlık alması öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın daha önce kamu ve özel birçok kurumunhizmet aldığı danışmanlık firmalarından birisini gündeme getirmesinin ardından “ekonominin bu danışmanlık firmasına bırakıldığı” ve “IMF programınadönüldüğü” gibi akla hayale gelmeyecek, mantıkla bağdaşmayan, tamamen art niyetli ve tek amacı provokasyon olan değerlendirmeler yapılmıştır. Budeğerlendirmelerin gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur.

"ELEŞTİRENLERİN GEÇMİŞLERİNİ BİLİYORUZ"

Türkiye için bir kez daha faydalı bir icraat adımı atıldığında, bir kez daha kamuya güçlü bir kurum kazandırılmaya çalışıldığında; yakından tanıdığımız aynı koro olayı çarpıtmak, süreci baltalamak için karşımıza çıkmıştır. Bu değerlendirmeleri yapanların geçmişlerini bilmesek, basit bir danışmanlık mevzusu ile ilgili yaptıkları çarpıtmayı “öküzün altında buzağı arama” olarak değerlendirebilirdik. Ancak, ortaya atılan iddia ve iftiralar art niyetliprovokasyon ve ucuz siyasi kazanç çabasından başka bir şey değildir.

Söz konusu danışmanlığın, hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisi olmayacaktır. Çalışma alanı tek taraflı ve dünyadaki en başarılı modellerin Türkiye’ye kazandırılması ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de ilk defa hayata geçirilecek böyle bir ofisin en doğru modellekurgulanması sonrasında, güçlü ve yerli insan kaynağımız ile kamuda büyük birdeğişim ve dönüşüm süreci başlayacaktır. Yeni Ekonomi Programı ile ilgili ortayakonulan hedeflere ulaşmak için kararlılığımız tamdır."