Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılar zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yabancı yatırımcılarla telekonferansla bir araya geldi.

Albayrak şu mesajları verdi:

"Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu anda piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Ülke içi zorlukların farkındayız. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız.

"AÇIK DÖVİZ POZİSYONU YOK"

Enflansyonu düşürmek en önemli önceliğimiz. Bankalara destek konusunda tereddüt etmeyeceğiz. Bankalardan büyük bir mevduat çıkışı olmadı. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok.

Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.

"DAHA FAZLA MALİ SIKILAŞMAYI SAĞLAYACAĞIZ"

Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz.

Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor. Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız.

"BİR IMF PLANI YOK"

Türkiye, serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil. Bir IMF planı yok. Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık.

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz.

Sermaye kontrolü gündemimizde olmayacak"

6 BİNDEN FAZLA KATILIM

Toplantıya katılan yabancı yatırımcıların toplamı 6 binin üzerine çıktı."

