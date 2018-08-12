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Beren Saat hastanelik oldu

Kenan Doğulu'nun sahne aldığı sırada kendisini izleyen eşi Beren Saat'i arı soktu.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 15:46..
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Kenan Doğulu konserlerine devam ederken eşi Beren Saat de yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Önceki gece Bodrum'da sahne alan Kenan Doğulu sevenlerini şarkılarıyla coşturduğu sırada güzel oyuncu Beren Saat'i arı soktu.

DOĞULU KONSERİNE ARA VERDİ

Fakat Kenan Doğulu'ya haber biraz geç verildi. Kenan Doğulu haberi duyar duymaz konsere kısa bir ara vererek eşi Saat'i görmeye gitti. İlk müdahalesi yapılan Beren Saat, gece 02.30 sıralarında önlem için hastaneye götürüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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