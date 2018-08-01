Bergüzar Korel: Sözümüzden dönmeyeceğiz

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu mekanda görüntülendi.

TATİLE ÇIKAMADI

Korel, Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı “Başka İhtimal” filminin çekimleri nedeniyle bu yaz tatile çıkamadığını belirtti.

"KEYFİM YERİNDE"

Korel, “Çekimler ağustos ortasında bitecek. Engin’le de iyi uyum sağladık. Tatile çıkamasam da keyfim yerinde” diye konuştu.

"KARARIMIZI DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Eşi Halit Ergenç’le rol aldığı “Vatanım Sensin”den sonra dizi maratonuna ara verme kararı alan Bergüzar Korel, bu kararından dönmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi: “Bir süre dizi setlerinden uzak kalacağız. Bu kararımızı değiştirmek gibi bir niyetimiz yok.”