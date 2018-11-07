Berkay Murat Dalkılıç'a cevap verdi

Popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa'nın sorularını yanıtlamış; Arda ve Berkay arasındaki kavga için 'Ben arada gidip gelecek adam değilim' açıklamasını yapmıştı.

"23 YILLIK KARDEŞİM"

Berkay'dan cevap geçikmedi: “Murat’a ‘arada gel git’ diyen mi olmuş? Biz ona hiçbir şey demedik. Ağzımızı açmadık. Sadece ameliyattan sonra evimize geldi. Murat Dalkılıç benim 23 yıllık arkadaşım. Her anında ben vardım onun hayatının. İstanbul’a ilk geldiğinde benim evime geldi. Biz birlikte oturmaya başladık.

"O KONUŞSUN"

Benim 23 yıllık kardeşim, arkadaşım değil o benim. Dolayısıyla ben ona ‘birinin arasında git gel’ hiç öyle bir cümle kurmadım. Bizim onunla kırgınlığımız başka. Gidin kendisine sorun. Ben ona bu konuyla alakalı telefon açmış mıyım? Ben konuşmuyorum, herkes benim adıma konuşuyor… O benim 23 yıllık kardeşim, konuşsun.

"BEN KENDİ HAYATIMDAYIM"

Ben kendi hayatında olan bir adamım. Kendi eşimle, çocuğumla. Ben hiçbir şey söylemiyorum.O konuşuyormuş ya konuşsun. Ben kimseye ‘git gel arada kal’ demedim. Arada kalacak bir durum mu var 23 yıllık arkadaşımsın benim.

"KİMSEYE KÜSLÜĞÜM YOK"

Benim hiç kimseye küslüğüm yok. Ben konuşmuyorum. Onun söylediğine cevap verdim. Zaten hiçbir konuyla alakalı hiçbir şey konuşmadım. Ameliyatımla alakalı bir şey bile söylemedim. Hasta olan benim, iyileşen benim, ağrı çeken benim. Biz kimseyi arada bırakacak hareketlerde bulunmadık. Kimseden bir şey rica etmedik. Hele Murat Dalkılıç’tan hiç rica etmedik! “