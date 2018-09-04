Berkay'ın Harbiye konserinde sürpriz isimler

Türk pop müziğinin başarılı ismi Berkay geçtiğimiz akşam Harbiye Açık Hava’da sahne aldı. Güçlü yorumcu şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ÖZEL DUBLEKS SAHNE

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Berkay şarkıları ve dans şovları kadar kostümleriyle de geceye damga vurdu. Berkay, Açık Hava’ya özel olarak dizayn ettirdiği dubleks sahneyle de göz doldurdu.

KOSTÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Hatice Gökçe imzalı zımbalı ceketi ve bu konser için özel olarak hazırlanan 7 parça kostümüyle dikkat çekti. Yirmi kişilik dans ekibiyle birlikte sahne alan Berkay’ın dansçıları da 6 ayrı kostümle sahne aldı.

Berkay'ın Harbiye konseri VİDEO

5 BİN KİŞİ ŞARKILARINA EŞLİK ETTİ

Gece boyunca Harbiye Açıkhava sahnesini dolduran 5 bin kişinin şarkılarına eşlik ettiği sanatçın sahnede bir de sürpriz konuğu vardı.

GÜLİZ AYLA İLE AÇILIŞ

Konserin ilk yarısının kapanışını ‘Çukur’ dizisinin ‘Gömün Beni Çukura’ şarkısı ile yapan sanatçı ikinci yarının açılışını yetenekli şarkıcı Güliz Ayla ile beraber yaptı. İkili ’Hasret Rüzgarları’ ve ‘Olmazsan Olmaz’ şarkılarını beraber seslendirdi.

Sanatçıyı bu özel gecede Ahmet Selçuk İlkan, Deniz Seki, Hande Soral, Bensu Soral, İsmail Demirci, Kemal Doğulu, Sezin Erbil ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı.