Berlin’de cezaevinden 4 mahkum kaçtı

İsrail'de Ultra Ortadoks Yahudiler Netanyahu'ya, Filistin halkına uygulanan zulmün bir parçası olmamak için askerliği reddettiklerini bildiren bir mektup yazdılar.

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Diş hassasiyeti nedir

Diş kanaması olarak da bilinen diş hassasiyeti, ağız ve diş sağlığı açısından çok önemli bir durumdur.