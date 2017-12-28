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Berlin’de cezaevinden 4 mahkum kaçtı

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Friedrich-Olbricht-Damm kapalı cezaevinden 4 mahkum firar etti.

İHA | 28.12.2017 - 14:29..
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Mahkumların hapishanenin kazan dairesinin havalandırma penceresinden kaçtıklarını açıklayan polis, hapishane çevresinde geniş güvenlik önlemleri adı. Berlin polisi, kaçan mahkumların yakalanması için çalışmalara başladı.

KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA

Friedrich-Olbricht-Damm kapalı cezaevinin kazan dairesinde bir patlama meydana geldiği ve patlamanın ardından mahkumların kaçtığı belirtildi. Noel ve yeni yıl tatili münasebetiyle hapishanedeki izinli personel sayısının fazla olmadığı belirtildi.

Berlin’de cezaevinden 4 mahkum kaçtı

HAVALANDIRMA DAİRESİNDEN KAÇTILAR

Havalandırma penceresinden kaçan mahkumların tehlikeli kişiler olduğunu açıklayan Berlin İçişleri Senatörlüğü, vatandaşlardan yardım etmeleri çağrısında bulundu. Hapishanede 362 mahkum bulunuyor.

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