Beşiktaş'ın bonkör yengesi Jelena Karleusa

Beşiktaş geçtiğimiz haftasonu 15. şampiyonluğunu görkemli bir şekilde kutladı. Kutlamalara, geçen yıl olduğu gibi Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa da katıldı. Eşini yalnız bırakmayan şarkıcı, tribündeki yerini aldı.

800 TL BAHŞİŞ VERDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Ünlü çift kutlama sonunda soluğu Beşiktaş'taki bir mekanda aldı. Akşam yemeği yiyen ikilinin yanına çalgıcılar geldi. Tosic için şarkılar çalan ve tezahürat yapan çalgılara kayıtsız kalmayan 'yenge' 200 euro (800 TL) bahşiş verdi.