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Beşşar Esed gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

Esed rejimi, Şam'da yer alan Doğu Guta merkezi ve iki bölgesine saldırdı.

15.11.2017 - 01:36
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Beşşar Esed, ''gerginliği azaltma'' bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta'ya saldırdı. Merkez ile birlikte Arbin ve Madira'ya yapılan hava saldırısında ilk açıklamalara göre 2 kişi hayatını kaybetti.

MADİRA'DA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'da ''gerginliği azaltma'' bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta'nın Madira beldesine düzenlediği hava saldırılarında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.

Beşşar Esed gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

ARBİN'E HAVA SALDIRISI

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'da ''gerginliği azaltma'' bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta'nın Arbin beldesine düzenlediği hava saldırılarında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralananlar, sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beşşar Esed gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

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