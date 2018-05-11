Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı

Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik operasyon, döviz kurlarında hareketliliğe neden oldu.

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi vatandaşın kafasını karıştırmak için döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara karşı bir takım önlemler alınacak.

BEŞTEPE'DE EKONOMİ ZİRVESİ

Doların 3,40 seviyesine dayanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile toplantı gerçekleştirmişti.

EKONOMİ CANLANACAK

Bu toplantıda, doların düşürülmesi ve ekonominin canlandırılması için bazı kararlar alındı.

Yapılan ilk hamleyle dolar 2 günde yüzde 3,5 oranında düşüş kaydetti.

YOL HARİTASI

* Faizin makul seviyede kalması için bütün araçlar kullanılacak.

* Merkez Bankası elindeki bütün araçları kullanacak.

* Yurt dışından fon akışı sağlanacak, ticari kredilere yeni destekler verilecek.

* İmar barışı ve yapılandırmadan en az 60 milyarlık gelir sağlanacak.

* Reformlar ekonomiyi şoklara karşı dayanıklı kılacak.

* Kamu bankaları gayrimenkul kredilerinde kolaylık sağlayacak.

* Hazine özel sektör fonlarına katkı sunacak.

* Ekonomide etkili koordinasyon sağlanacak.

* Mali disiplinden asla taviz yok.