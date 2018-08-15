Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray yetkilisi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dün Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile yaptığı görüşmede ABD'nin bu konuda taviz vermeyeceği mesajını ilettiğini söyledi.

"AŞIRI SERT TUTUMUMUZU KORUYACAĞIZ"

Habere göre, yetkili, "Yönetim bu konuda aşırı sert tutumunu koruyacak. Başkan, Pastör Brunson'ı evine döndürmeye yüzde 100 kararlı ve önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta içinde herhangi bir gelişme olduğunu görmezsek yeni adımlar atabiliriz" dedi.