taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.44415
Euro
7.3174
Altın
1187.926
Borsa
93418.65

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

İsmini vermeden Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi Türkiye'nin Brunson'ı vermemesi halinde yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

REUTERS | 15.08.2018 - 07:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray yetkilisi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dün Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile yaptığı görüşmede ABD'nin bu konuda taviz vermeyeceği mesajını ilettiğini söyledi.

"AŞIRI SERT TUTUMUMUZU KORUYACAĞIZ"

Habere göre, yetkili, "Yönetim bu konuda aşırı sert tutumunu koruyacak. Başkan, Pastör Brunson'ı evine döndürmeye yüzde 100 kararlı ve önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta içinde herhangi bir gelişme olduğunu görmezsek yeni adımlar atabiliriz" dedi.

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

219
Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

23
Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

131
PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

61
ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

0
Cocu: Elimizden geleni yaptık ama yetmedi

Cocu: Elimizden geleni yaptık ama yetmedi

131
Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM