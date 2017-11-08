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Beyaz Saray'dan Husilere kınama

Beyaz Saray Yemen'deki Husi militanlarının Suudi Arabsitan'a yönelik füzeli sadırısını kınadı.

08.11.2017 - 16:07
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Beyaz Saray,Yemen'deki Husi militanlarının Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarını kınadı ve bu saldırıların bölgenin güvenliğini tehdit ederek çatışmaya son verme çabalarına zarar verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan Husilere kınama

BEYAZ SARAY'DAN KINAMA

ABD Başkanı Donald Trump bugün Çin ziyaretine başlarken, Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada "İran'ın İslam Devrim Muhafızları Gücü'nün yardımıyla Suudi Arabistan'a karşı düzenlenen Husi füze saldırıları bölgesel güvenliği tehdit ediyor ve Birleşmiş Milletler'in çatışmayı müzakerelerle sona erdirme çabalarına zarar veriyor." denildi.

İRAN SUÇLAMASI

Açıklamada "Bu füze sistemleri çatışmadan önce Yemen'de mevcut değildi; BM'ye İran'ın bölgesel hedeflerini gerçekleştirmek için Yemen'deki savaşı sürdürdüğünün kanıtları üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Beyaz Saray, ABD'nin bu tür saldırılara karşılık vermek ve bölgede İran'ın istikrar bozucu faaliyetlerini ortaya çıkarmak için "aynı görüşte olan" diğer ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İRAN İDDİALARI REDDETTİ

İran ise, füze saldırısının arkasında olduğunu reddetti.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yemen'den gelen füze saldırılarının, Suudi saldırısı olarak nitelediği duruma tepki olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'dan Husilere kınama

Atılan füzeye tepki olarak, Suudi liderliğindeki koalisyon bütün hava, kara ve deniz limanlarını Yemen'e kapattı. Ayrıca, başkent Sanaa dahil olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

BM dün koalisyona Yemen'e yardım yapılan hattın yeniden açılması çağırısında bulundu ve gıda ve ilaç yardımlarının açlık çeken yedi milyon insan için hayati önem taşıdığını belirtti.

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