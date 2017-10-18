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Beyin ölümü nedir

Beyin ölümü, beyin hücrelerinin ölüp, vücut fonksiyonlarının yapay olarak sağlandığı durumdur.

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Beyin ölümü beyne hiçbir kan akımının olmaması sonucu beyin hücrelerinin tamamen ölmesi ve beyin fonksiyonlarının geri dönülemez şekilde kaybolmasıdır. Beyin ölümü tıbben ve hukuken ölüm demektir. Yani beyin ölümünde kişi son nefesini vermiştir.

BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR

Beyin ölümü ölümle sonuçlanan bir süreçtir. Beyincik ve beyin sapının kaybolduğu süreçte hastanın sadece kalbi atmaktadır. Dışarıdan bakıldığında sadece izlenebilen kalp atımlarıdır. Diğer yaşamsal fonksiyonlar yapay olarak tıbbi cihazlarla sağlanır. Kendi solunumu alamayan hasta cihazlarla solunum aldığı için, yaşam destekleri kesildiğinde hasta kaybedilir.

Beyin ölümü nedir

BEYİN ÖLÜMÜ NEDEN OLUR

Yaşamın sonlanmasındaki en son süreç olan beyin ölümü nedenleri şöyle sıralanabilir:

- Travmatik beyin hasarı

- Silahla yaralanma, trafik kazaları, yüksekten düşme

- Beyin iltihabı

- Bakteriyel menejit

- Ani kalp durması

- Beynin oksijensiz kalması

BEYİN ÖLÜMÜ TANISI

Beyincik ve beyin sapının geri dönülemez bir şekilde kaybolduğu beyin ölümünde bu tanımlamada ufak bir şüphe olmamalıdır. Yani uzman doktorlar bu kararı alırken yüzde yüz emin olmalıdır. Beyin ölümünün tam anlamıyla gerçekleştiği kararına 4 uzman karar vermektedir. Bu 4 uzmanın kendine ait ayrı ayrı testleri vardır.

Peki, kimdir bu uzmanlar: Anestezi uzmanı, Nöroloji uzmanı, Nöroşirürji uzmanı ve Kardiyoloji uzmanı. Bu uzmanlar kendi alanlarında gerekli testleri yaparak ortak bir karar alırsa beyin ölümü tanısı konur. Eğer uzmanlardan biri beyin ölümü tanısı için yüzde yüz emin değilse bütün işlemler durur.

Beyin ölümü nedir

BİTKİSEL HAYAT VE BEYİN ÖLÜMÜ FARKI

Günümüzde beyin ölümü ile bitkisel hayat oldukça karıştırılır. Oysaki bitkisel hayat ve beyin ölümü farklı şeylerdir. Beyin ölümü tıbbi ve hukuk olarak ölüm demektedir. Yani kişi son nefesini vermiş fakat cihaz ve ilaçların desteğiyle solunum desteği sağlanır. Ancak belli bir süre sonra bu destekler kesilince kişi kaybedilir. öBitkisel hayatta kalan bir hasta ise tekrardan hayata döndürülebilir. Fakat beyin ölümünde hiçbir hasta tekrardan uyanmamıştır. Bitkisel hayatta hastanın bazı beyin fonksiyonları hala çalışmaktadır. Yani kişinin solunumu beynin kontrolü altındadır. Beyin ölümünde ise beyin fonksiyonları tamamen bitmiş ve cihazlar sayesinde solunum sağlanır.

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