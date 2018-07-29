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Beylik tabancasıyla alacaklısını vurdu

Adana’da emekli polis memuru, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kaynını beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

İHA | 29.07.2018 - 14:55..
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Adana’da emekli polis memuru, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kaynını beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

ALACAK-VERECEK KAVGASI

Olay, dün akşam merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Talip Ç., kendisine borcu olan kaynı İsmet Avcı’dan borcunu ödemesini istedi. Telefonda başlayan tartışma sonrasında pastaneye gelen Talip Ç., tokalaştığı kaynını beylik tabancasıyla vurdu.

ÖLENE KADAR ELİNİ BIRAKMADI

Talip Ç.’nin kaynını vurduktan sonra elini bırakmaması dikkat çekti. Daha sonra Talip Ç. olay yerinden sakin şekilde ayrılırken, paniğe kapılan vatandaşlar çocukları ile koşarak pastaneyi terk etti. Kimi vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte masaların altına girerek kendini korumaya çalıştı. Eniştesi tarafından vurulan İsmet Avcı kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, Talip Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Vatandaşların panikle kaçmaya çalışması ise pastanedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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