Beyonce ikizlerinin doğumunda yaşadıklarını anlattı

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Beyonce ve rap şarkıcısı eşi Jay-Z ikizlerini geçen yaz kucaklarına almıştı. Beyonce, bir dergiye verdiği “Hayatı, Bedeni, Mirası” adlı röportajda ikizlerinin doğumunda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatarak ilk kez içini döktü.

36 yaşındaki ABD’li yıldız, beş yaşındaki kızı Blue Ivy’yi dünyaya getirdikten sonra neler yaşadığını şu sözlere anlattı: "Toplumun benim görünümümün nasıl olması gerektiğini konuştuğuna inandım. Üç ay içinde doğum kilolarını vermek için kendime baskı uyguladım. Şimdi geri dönüp bakınca çok çılgınca geliyor.”





"İYİLEŞMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACIM VARDI"

Hamilelik döneminde ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyleyen ünlü şarkıcı, “Rumi ve Sir’ü doğurduğum gün 110 kiloydum. Kan zehirlenmesi nedeniyle şişmiştim ve son bir ayı yatarak geçirdim. Benim ve bebeklerimin sağlığı tehlikedeydi, dolayısıyla acil sezaryene alındım. Hastanede haftalarca kaldım. Eşim adeta asker oldu ve benim için bir destek sistemiydi. Hayatta kalma modundaydım. Sezaryenden sonra çekirdek bölgemi (core) farklı hissettim. Büyük bir ameliyattı. Bazı organlarınız geçici olarak yer değiştiriyor, nadiren de geçici olarak çıkarılıyor. Herkesin bunu anlayacağından emin değildim. İyileşmek için zamana ihtiyacım vardı” dedi.

"KIVRIMLARIMLA BARIŞTIM"

Ünlü şarkıcı röportajını, “İyileşme sürecinde kendimi sevdim, kendime baktım ve kıvrımlarımla barıştım. Bedenimin olmak istediği şeyi kabul ettim. Altı ay sonra Coachella için hazırlanmaya başladım. Geçici olarak vegan beslendim, kahve, alkol ve meyveli içecekleri bıraktım. Sabırlıydım ve dolgun kıvrımlarımla eğlendim. Çocuklarım ve eşim de öyle yaptı” sözleriyle noktaladı.