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Beyonce'dan hamilelik belirtileri

Hamile olduğu iddia edilen Beyonce, karnını çantayla kapattı.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 08:27..
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10 yıldır Rapçi eşi Jay Z ile  evli olan  Beyonce, New York'ta görüntülendi.

''On The Run Tour II'' kapsamında Amerika konserlerine devam eden Beyonce'nin hamile olduğu konuşuluyordu. 36 yaşındaki yıldız, araçtan inerken karnını pembe çantasıyla saklamaya çalışan Beyonce, bu hareketi ile hakkındaki 'hamile' iddiasını güçlendirdi.

GEÇEN YAZ İKİZLERİ DOĞURDU

Beyonce, Rumi ve Sir adlarını verdiği ikizlerini geçen yaz dünyaya getirmişti.

İkizlerine hamileyken ciddi sağlık sorunuyla karşılaştığını söyleyen Beyonce, “Rumi ve Sir’ü doğurduğum gün 110 kiloydum. Kan zehirlenmesi nedeniyle şişmiştim ve son bir ayı yatarak geçirdim. Benim ve bebeklerimin sağlığı tehlikedeydi, dolayısıyla acil sezaryene alındım.” açıklamasını yapmıştı.

Beyonce'dan hamilelik belirtileri

Beyonce'dan hamilelik belirtileri

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