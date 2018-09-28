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Bild'in Erdoğan paniği

Almanya'ya gelen Başkan Erdoğan, Alman Bild gazetesinin tek gündemi haline geldi.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 11:35..
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Bild'in Erdoğan paniği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Almanya'ya iniş yapmıştı. Bugün Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Alman medyasının tek gündemi haline geldi.

MERKEL İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI

Başkan Erdoğan, Steinmeier ile olan görüşmesinden sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek. Programda görüşmenin ardından Merkel ile ortak basın toplantısı düzenlenmesi söz konusuydu.

Bild'in Erdoğan paniği

Almanya'da Başkan Erdoğan'a özel karşılama ViDEO

CAN DÜNDAR PROVOKE EDEBİLİR

Ancak vatan haini Can Dündar, provokasyon amaçlı basın toplantısına gazeteci kılığında gireceğini açıkladıktan sonra toplantının iptal edilmesi gündeme geldi.

BİLD TEDİRGİN

Bu durum Alman Bild gazetesinde büyük panik yarattı. Toplantının iptal edilmesinin skandal olarak yorumlayan gazete sitesinde Başkan Erdoğan'ın attığı her adımı yayınlıyor.

Ayrıca sitenin ilk sayfası tamamen Başkan Erdoğan'a ayrılmış durumda.

Bild'in Erdoğan paniği

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