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Bilgisayar oyunu için sevgilisinden ayrıldı

'Dünyanın en güzel hava durumu sunucusu' olarak bilinen Yanet Garcia, profesyonel Call of Duty oyuncusu sevgilisi Douglas Martin tarafından terk edildi.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 19:01..
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Oyun dünyasında “FaZe Censor” bilinen Douglas Martin'in oyunlara daha fazla zaman ayırmak istediği gerekçesiyle Meksikalı ünlü hava durumu sunucu Yanet Garcia'dan ayrıldı.

"SEVGİLİ İÇİN ZAMANIM YOK"

Kararını Youtube üzerinden yayımladığı videoyla duyuran 23 yaşındaki Martin, “Sevgili için zamanım yok” dedi.

Yarıştığı Call of Duty Dünya Ligi’nde bu sene beklediği başarıyı elde edemeyen profesyonel bilgisayar oyuncusu, artık kariyerine daha fazla odaklanacağını vurguladı.

Yanet Garcia, kendisini "oyunla aldatan" sevgilisinin ayrılık kararını sosyal medyadan duyurmasından dolayı “kalbinin kırıldığını” söyledi.

26 yaşındaki Garcia, Dünya Kupası’nda Meksika’yı desteklerken dünyanın ilgisini çekmişti.

Bilgisayar oyunu için sevgilisinden ayrıldı

Bilgisayar oyunu için sevgilisinden ayrıldı

Bilgisayar oyunu için sevgilisinden ayrıldı

Bilgisayar oyunu için sevgilisinden ayrıldı

Bilgisayar oyunu için sevgilisinden ayrıldı

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