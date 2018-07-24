Meclis'te dün Ahmet Şık'ın hakaret içerikli sözlerine tepki gösteren Alpay Özalan için gazeteci Nevşin Mengü "Anlamamıştır" değerlendirmesi yaptı.

Fabri'nin satılması takım içinde gerginlik oluşturdu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başkan Fikret Orman'a Fabri'nin Fulham'a satılmasının doğru bir karar olmadığını söyledi.

Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Samanyolu Galaksisi'nin kayıp kardeşinin bulunduğu, M32p adı verilen galaksinin Andromeda tarafından parçalara ayrıldığı açıklandı.

Kars Arpaçay'da hayvan otlatırken iki eşeğinin başına ceketini sarıp sopayla vuran çoban Vedat Ç. jandarma tarafından yakalandı. 1250 lira ceza kesilen Ç. serbest kaldı.

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Bilgisayar oyunu için sevgilisinden ayrıldı

'Dünyanın en güzel hava durumu sunucusu' olarak bilinen Yanet Garcia, profesyonel Call of Duty oyuncusu sevgilisi Douglas Martin tarafından terk edildi.