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Bilim insanları dünyada ilk kez fare kafası nakli yaptı

Bir farenin kafası daha büyük bir fareye yerleştirilirken, bir fare de kan donörü olarak değerlendirildi.

29.04.2017 - 21:39
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Bilim insanları küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek, dünyadaki ilk fare kafası transplantasyonuna imza attı.

BİLİM İNSANLARINDAN BİR İLK

CNS Neuroscience and Therapeutics adlı dergide yer alan araştırmada, ameliyatta biri donör, biri alıcı ve biri de kan sağlayıcı olan üç farenin kullanıldığı bildirildi.

ARAŞTIRMAYI İTALYAN VE ÇİN DOKTOR YAPTI

Küçük farenin kafası ve ellerinin büyük fareye yerleştirilmesi deneyiyle asıl amacın iki kafası bulunan canlılarda beyne yeterli kan akışının olmamasına ilişkin bir çalışma olduğu kaydedildi.

Araştırma, İtalyan Beyin Cerrahı Sergio Canavero ve Çin'in Harbin Tıp Üniversitesi öğretim üyesi Xiaoping Ren tarafından yapıldı.

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