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Bilinen en eski hayvan fosili bulundu

Bilim insanları, bugüne dek kayıtlara geçen en eski hayvan fosilini keşfetti.

AA | 23.09.2018 - 17:09..
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Avustralya Ulusal Üniversitesinden (ANU) araştırmacılar, Rusya'nın kuzeybatısında, Rusya ile Finlandiya arasındaki Beyazdeniz kıyılarında Ediakara dönemine ait 558 milyon yıllık bir canlı fosili buldu.

Dickinsonia soyağacına mensup çok hücreli canlının fosilinde yağ molekülleri tespit edildi. Bilim insanları bunun canlının hayvan türü olarak sınıflandırılması için yeterli kanıt sağladığını belirtti.

DEV BİR DENİZANASINI ANDIRIYOR

Görünüş olarak kaburga benzeri ayrımlara sahip dev bir denizanasını andıran 1,4 metre uzunluğundaki fosil kayıtlara geçen en eski hayvan fosili oldu.

Bilim insanları, yeryüzününde ilk çok hücreli kompleks organizmaların ortaya çıktığı Ediakara dönemine ait canlıları karakterize etmekte zorlanıyor. Bugüne dek farklı araştırmacılar, bu canlıları amip, yosun, mantar veya parazit olarak sınıflandırırken, bunların bitkiler ile hayvanlar arasında bir geçiş formu olduğu ileri sürüldü.

Bilinen en eski hayvan fosili bulundu

Bugün bilinen hayvan türleri, 540 milyon önce başlayan ve "Kambriyen Patlama" olarak adlandırılan biyolojik canlanma döneminde ortaya çıkmıştı. Kayıtlardaki en eski hayvan fosilleri bu döneme aitti.

PALEONTOLOJİNİN EN BÜYÜK GİZEMLERİNDEN BİRİ ÇÖZÜLMÜŞ OLDU

Ediakara dönemine ait bir fosilde yağ molekülleri bulunmasıyla paleontolojinin en büyük gizemlerinden biri çözülmüş oldu. Kambriyen patlamayı önceleyen bu döneme ait canlılarının bazılarının hayvan türleri içinde sınıflandırılması gerektiği ortaya çıktı.

Bilinen en eski hayvan fosili bulundu

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