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Bill Gates sahneye dışkıyla çıktı

ABD'li milyarder girişimci Bill Gates, Yeniden Keşfedilen Tuvalet Fuarı'na elinde kavanozda insan dışkısıyla çıkarak herkesi şaşırttı.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 16:24..
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, Çin'in başkenti Pekin'de yeni tuvalet teknolojilerinin tanıtıldığı Yeniden Keşfedilen Tuvalet Fuarı'nda yaptığı konuşma yankı uyandırdı.

SAHNEYE İNSAN DIŞKISIYLA ÇIKTI

Sahneye elinde insan dışkısının bulunduğu kavanozla çıkan Gates, kavanozda 200 trilyon rotavirüs hücresi, 20 milyar Şigella bakterisi ve 100 bin parazit kurdu yumurtası bulunabileceğine işaret etti.

BBC'nin haberine göre Gates, "10 yıl önce dışkı hakkında bu kadar çok şey bileceğimi tahmin edemezdim. (Eşi) Melinda'nın yemek masasında tuvaletler ve dışkı atığı konusunda konuşmayı bırakmamı isteyeceğini hiç düşünmezdim." ifadesini kullandı.

Bill & Melinda Gates Vakfının son 7 yıldır gelişmiş tuvalet teknolojilerinin araştırılmasına en az 200 milyon dolar harcadığı ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, dünyada 2,3 milyar kişi hala tuvaletsiz yaşıyor. Bunun her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan dizanteri, difteri ve kolera gibi hastalıklara neden olduğu belirtiliyor.

Bill Gates sahneye dışkıyla çıktı

GATES DAHA ÖNCE DE ATIK SULARI ARITIP İÇMİŞTİ

Microsoft'un sahibi olan Bill Gates önderliğindeki Gates Vakfı, kirli suların içilebilmesini sağlayan bir makine üretme projesine sahipti. Janicki İşleyicisi olarak adlandırılan makine, lağım sularını içme suyu, elektrik ve gübre olarak kullanılan steril bir küle dönüştürüyor.

Sistem, Janicki operatörünün belirlediği ücret karşılığında lağım pisliğini satın aldıktan sonra maliyetinin şebekeye elektrik satarak karşılaması üzerinden yürüyecekti. Bill Gates 2015 yılında da üretimine başlamak istediği bu makineyi tanıtırken lağım sularından arıtılan bir bardak suyu içmiş ve bu olay bütün dünyada yankı uyandırmıştı.

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