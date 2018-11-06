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Bin 500 yıllık köprünün kaderi belirsiz

Trabzon’da kentsel dönüşüm yıkımlarında ortaya çıkan bin 500 yıllık tarihi köprünün etrafı kapatıldı.

İHA | 06.11.2018 - 11:20..
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Trabzon’da kentsel dönüşüm yıkımlarında ortaya çıkan bin 500 yıllık tarihi köprünün akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

ŞEHRİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde süren kentsel dönüşüm yıkımlarında geçtiğimiz yıl ortaya çıkan tarihi köprü ile ilgili nasıl bir karar verileceği merak konusu oldu.

19. yüzyılda kentin ticaret merkezi konumunda olan Moloz mevkiinde çıkan köprüde ortaya çıktığı tarihten itibaren hiçbir çalışma yapılmadı. Bin 500 yıllık köprünün kente kazandırılmasıyla 4 bin yıllık şehrin tarihine ışık tutması bekleniyor.

Bin 500 yıllık köprünün kaderi belirsiz


OYUNCAĞA ÇEVRİLDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Erüz, bin 500 yıllık su kemerinin oyuncağa çevrildiğini belirterek Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi yapının köprü olmadığının belirtildiğini söyledi.

Bin 500 yıllık köprünün kaderi belirsiz


"İNCELEME YAPIYORUZ"

Cokun Erüz, "Tabakhane Vadisi'nin deniz kısmında mumhane köprüsü var. Mumhane köprüsü tesadüfen üzerindeki binalar yıkılınca birdenbire kendisini açığa çıkarttı. Yoksa kimsenin çıkartmaya niyeti yoktu. Köprü açığa çıktı ve şuanda mumhanenin orada etrafı saçlarla çevrili olarak duruyor. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği olarak biz de inceleme yaptık" dedi.

Bin 500 yıllık köprünün kaderi belirsiz


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